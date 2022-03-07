Министерство здравоохранения Украины, с учетом крайне сложной обстановки в стране, когда доступ к медицинской помощи затруднен, подготовило ряд рекомендаций, как самостоятельно облегчить то или иное состояние.

В МОЗ отмечают, что в мирное время подобные рекомендации представлялись немыслимыми с точки зрения врачебной этики, но война сдвинула акценты.

Итак, что следует предпринять при симптомах диареи.

Напомним, что диарея – это дефекация редким калом три и больше раз в сутки.

исключить из употребления сладости и молочные продукты;

употреблять каши и затяжное печенье, а также продукты, которые содержат клетчатку;

если диарея сохраняется длительное время, пить препараты, которые восполняют запас электролитов (солей);

для этого подходят минеральные воды типа Поляна Квасовая. Также подходят аптечные препараты типа Регидрон, Ионика, Ре-соль;

обращайте внимание на то, что эти препараты следует разводить в большом количестве воды, больше, чем один стакан, поэтому внимательно читайте инструкцию к каждому препарату;

избегайте приема лоперамида и других противдиарейных. Эти препараты могут быть использованы в крайнем случае. Например, в дороге, где нет возможности сходить в туалет, при эвакуации и т.п.

если есть лихорадка, диарея не проходит несколько дней, есть ощущения значительной слабости, обязательно свяжитесь с врачом.

Внимание! Для предупреждения диареи и других болезней пейте только кипяченую воду или воду из закрытых бутылок, чаще мойте руки с мылом или пользуйтесь антисептиком.

Основные правила остаются неизменными: не назначайте себе самостоятельно антибиотики и не отменяйте лечение, которое получали до этого.

Людям, которые сейчас находятся в более безопасных регионах, МЗ рекомендует всегда консультироваться с врачом.