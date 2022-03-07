Министерство здравоохранения Украины, с учетом крайне сложной обстановки в стране, когда доступ к медицинской помощи затруднен, подготовило ряд рекомендаций, как самостоятельно облегчить то или иное состояние.
В МОЗ отмечают, что в мирное время подобные рекомендации представлялись немыслимыми с точки зрения врачебной этики, но война сдвинула акценты.
Итак, что следует предпринять при симптомах диареи.
Напомним, что диарея – это дефекация редким калом три и больше раз в сутки.
- исключить из употребления сладости и молочные продукты;
- употреблять каши и затяжное печенье, а также продукты, которые содержат клетчатку;
- если диарея сохраняется длительное время, пить препараты, которые восполняют запас электролитов (солей);
- для этого подходят минеральные воды типа Поляна Квасовая. Также подходят аптечные препараты типа Регидрон, Ионика, Ре-соль;
- обращайте внимание на то, что эти препараты следует разводить в большом количестве воды, больше, чем один стакан, поэтому внимательно читайте инструкцию к каждому препарату;
- избегайте приема лоперамида и других противдиарейных. Эти препараты могут быть использованы в крайнем случае. Например, в дороге, где нет возможности сходить в туалет, при эвакуации и т.п.
- если есть лихорадка, диарея не проходит несколько дней, есть ощущения значительной слабости, обязательно свяжитесь с врачом.
Внимание! Для предупреждения диареи и других болезней пейте только кипяченую воду или воду из закрытых бутылок, чаще мойте руки с мылом или пользуйтесь антисептиком.
Основные правила остаются неизменными: не назначайте себе самостоятельно антибиотики и не отменяйте лечение, которое получали до этого.
Людям, которые сейчас находятся в более безопасных регионах, МЗ рекомендует всегда консультироваться с врачом.