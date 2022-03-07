Міністерство охорони здоров’я України, з урахуванням вкрай складної обстановки в країні, коли доступ до медичної допомоги утруднений, підготувало ряд рекомендацій, як самостійно полегшити той чи інший стан.

У МОЗ зазначають, що в мирний час подібні рекомендації представлялися немислимими з точки зору лікарської етики, але війна змістила акценти.

Отже, що слід зробити при симптомах діареї.

Нагадаємо, що діарея – це дефекація рідкісним калом три і більше разів на добу.

виключити з ужитку солодощі та молочні продукти;

вживати каші і затяжне печиво, а також продукти, які містять клітковину;

якщо діарея зберігається тривалий час, пити препарати, які поповнюють запас електролітів (солей);

для цього підходять мінеральні води типу Поляна Квасова. Також підходять аптечні препарати типу Регідрон, Іоніка, Ре-сіль;

звертайте увагу на те, що ці препарати слід розводити у великій кількості води, більше, ніж один стакан, тому уважно читайте інструкцію до кожного препарату;

уникайте прийому лопераміду та інших противдіарейних. Ці препарати можуть бути використані в крайньому випадку. Наприклад, в дорозі, де немає можливості сходити в туалет, при евакуації і т. п.

якщо є лихоманка, діарея не проходить кілька днів, є відчуття знесилення, обов’язково зв’яжіться з лікарем.

Увага! Для попередження діареї та інших хвороб пийте тільки кип’ячену воду або воду із закритих пляшок, частіше мийте руки з милом або користуйтеся антисептиком.

Основні правила залишаються незмінними: не призначайте собі самостійно антибіотики і не скасовуйте лікування, яке отримували до цього.

Людям, які зараз знаходяться в більш безпечних регіонах, МОЗ рекомендує завжди консультуватися з лікарем.