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Що слід робити при симптомах діареї – долікарська допомога

7 Березня 2022, 16:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вода
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України, з урахуванням вкрай складної обстановки в країні, коли доступ до медичної допомоги утруднений, підготувало ряд рекомендацій, як самостійно полегшити той чи інший стан.

У МОЗ зазначають, що в мирний час подібні рекомендації представлялися немислимими з точки зору лікарської етики, але війна змістила акценти.

Отже, що слід зробити при симптомах діареї.

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Нагадаємо, що діарея – це дефекація рідкісним калом три і більше разів на добу.

  • виключити з ужитку солодощі та молочні продукти;
  • вживати каші і затяжне печиво, а також продукти, які містять клітковину;
  • якщо діарея зберігається тривалий час, пити препарати, які поповнюють запас електролітів (солей);
  • для цього підходять мінеральні води типу Поляна Квасова. Також підходять аптечні препарати типу Регідрон, Іоніка, Ре-сіль;
  • звертайте увагу на те, що ці препарати слід розводити у великій кількості води, більше, ніж один стакан, тому уважно читайте інструкцію до кожного препарату;
  • уникайте прийому лопераміду та інших противдіарейних. Ці препарати можуть бути використані в крайньому випадку. Наприклад, в дорозі, де немає можливості сходити в туалет, при евакуації і т. п.
  • якщо є лихоманка, діарея не проходить кілька днів, є відчуття знесилення, обов’язково зв’яжіться з лікарем.

Увага! Для попередження діареї та інших хвороб пийте тільки кип’ячену воду або воду із закритих пляшок, частіше мийте руки з милом або користуйтеся антисептиком.

Основні правила залишаються незмінними: не призначайте собі самостійно антибіотики і не скасовуйте лікування, яке отримували до цього.

Людям, які зараз знаходяться в більш безпечних регіонах, МОЗ рекомендує завжди консультуватися з лікарем.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України , поради лікаря
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