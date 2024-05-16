Стабилизационные пункты на прифронтовых территориях будут обеспечены необходимым оборудованием для переливания и хранения крови.

Инициатива реализуется благотворительным фондом PULSE в партнерстве с Украинским центром трансплант-координации в соответствии с дорожной картой Министерства здравоохранения.

Этапы реализации

Проект состоит из двух ключевых этапов. Сначала будет проведено четырехдневное обучение по технике переливания крови для военного-медицинского персонала.

Следующим шагом будет осуществляться обеспечение прифронтовых стабилизационных пунктов необходимым оборудованием для переливания крови и ее хранения.

Параллельно будут готовить дополнительные группы инструкторов, которые в дальнейшем будут передавать опыт боевым медикам.

Как происходит обеспечение

Первыми обучение по догоспитальному переливанию крови пройдут медики боевых бригад Корпуса морской пехоты ВСУ.

Планируется подготовить 4-5 групп медиков боевых бригад за три месяца. В течение аналогичного периода планируют оборудовать не менее четырех стабилизационных пунктов.

В рамках проекта подготовлены уже две инструкторские группы.

Почему это важно

Одной из основных причин смертности раненых воинов является потеря крови. Ее раннее переливание в сочетании с правильной остановкой кровотечения может значительно повысить шансы выживания пострадавших бойцов.

— В такой тяжелой и грубой войне, которую ведет Украина против агрессора, критично важно становиться лучше, крепче, в частности вводить самые продвинутые медицинские практики для спасения пациентов, — сказал соучредитель БФ PULSE Федор Сердюк.

Источник: PULSE

Фото: PULSE