Стабілізаційні пункти на прифронтових територіях будуть забезпечені необхідним обладнанням для переливання та зберігання крові.
Ініціатива реалізується благодійним фондом PULSE у партнерстві з Українським центром трансплант-координації відповідно до дорожньої карти Міністерства охорони здоров’я.
Етапи реалізації
Проєкт складається з двох ключових етапів. Спочатку буде проведено чотириденне навчання з техніки переливання крові для військового-медичного персоналу.
Наступним кроком здійснюватиметься забезпечення прифронтових стабілізаційних пунктів необхідним обладнанням для переливання крові та її зберігання.
Паралельно будуть готувати додаткові групи інструкторів, які в подальшому передаватимуть досвід бойовим медикам.
Як відбувається забезпечення
Першими навчання з догоспітального переливання крові пройдуть медики бойових бригад Корпусу морської піхоти ЗСУ.
Планують підготувати 4-5 груп медиків бойових бригад за три місяці. Впродовж аналогічного періоду мають обладнати щонайменше чотири стабілізаційні пункти.
У межах проєкту підготовлено вже дві інструкторські групи.
Чому це важливо
Однією з основних причин смертності поранених воїнів є втрата крові. Її раннє переливання у поєднанні із правильною зупинкою кровотечі може значно підвищити шанси виживання постраждалих бійців.
– У такій важкій та брутальній війні, яку Україна веде проти агресора, критично важливо ставати кращими, міцнішими, зокрема запроваджувати найсучасніші медичні практики для порятунку пацієнтів, – сказав співзасновник БФ PULSE Федір Сердюк.
Джерело: PULSE
Фото: PULSE