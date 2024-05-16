Стабілізаційні пункти на прифронтових територіях будуть забезпечені необхідним обладнанням для переливання та зберігання крові.

Ініціатива реалізується благодійним фондом PULSE у партнерстві з Українським центром трансплант-координації відповідно до дорожньої карти Міністерства охорони здоров’я.

Етапи реалізації

Проєкт складається з двох ключових етапів. Спочатку буде проведено чотириденне навчання з техніки переливання крові для військового-медичного персоналу.

Наступним кроком здійснюватиметься забезпечення прифронтових стабілізаційних пунктів необхідним обладнанням для переливання крові та її зберігання.

Паралельно будуть готувати додаткові групи інструкторів, які в подальшому передаватимуть досвід бойовим медикам.

Як відбувається забезпечення

Першими навчання з догоспітального переливання крові пройдуть медики бойових бригад Корпусу морської піхоти ЗСУ.

Планують підготувати 4-5 груп медиків бойових бригад за три місяці. Впродовж аналогічного періоду мають обладнати щонайменше чотири стабілізаційні пункти.

У межах проєкту підготовлено вже дві інструкторські групи.

Чому це важливо

Однією з основних причин смертності поранених воїнів є втрата крові. Її раннє переливання у поєднанні із правильною зупинкою кровотечі може значно підвищити шанси виживання постраждалих бійців.

– У такій важкій та брутальній війні, яку Україна веде проти агресора, критично важливо ставати кращими, міцнішими, зокрема запроваджувати найсучасніші медичні практики для порятунку пацієнтів, – сказав співзасновник БФ PULSE Федір Сердюк.

Джерело: PULSE

Фото: PULSE