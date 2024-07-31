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Вредит здоровью: в Британии признали, что пластиковая посуда с бамбуком опасна

31 июля 2024, 11:05
Ольга Боднарчук редактор
пластиковий посуд
Источник: Pexels

Использование пластиковой посуды, которая содержит бамбук, может негативно влиять на здоровье. Об этом предупредили граждан в Великобритании.

Эксперты считают, что угрозу для здоровья может представлять не только бамбук, но и рисовая шелуха, пшеничная солома и конопля.

Эти материалы Комитет по токсичности химических веществ в пищевых продуктах, потребительских товарах и окружающей среде (COT) признал опасными для использования.

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Какие пластиковые изделия вредны

Агентство по пищевым стандартам Великобритании (FSA) совместно с COT провело исследование.

Они обнаружили, что из изделий, которые состоят из бамбука и других растительных материалов, в продукты питания проникать  формальдегид и меламин в опасно высоких уровнях.

Несмотря на то, что формальдегид вырабатывается организмом человека, его чрезмерное потребление может вызвать желудочно-кишечные расстройства.

Длительное воздействие меламина может приводить к повреждению почек и мочевыводящих путей.

Как сохранить здоровье

FSA призывает потребителей отказаться от длительного использования пластиковой посуды, содержащей бамбук и другие растительные материалы.

В Северной Ирландии уже запрещена продажа таких продуктов.

Отмечается, что сам бамбук и растительные материалы не опасны, но их сочетание с пластиком представляет серьезный риск.

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Источник: Food Standard Agency

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Великобритания Пластик посуд
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