Використання пластикового посуду, який містить бамбук, може негативно впливати на здоров’я. Про це попередили громадян у Великій Британії.

Експерти вважають, що загрозу для здоров’я може становити не лише бамбук, а й рисове лушпиння, пшенична солома та коноплі.

Ці матеріали Комітет з токсичності хімічних речовин у харчових продуктах, споживчих товарах та навколишньому середовищі (COT) визнав небезпечними для використання.

Які пластикові вироби шкідливі

Агентство з харчових стандартів Великої Британії (FSA) спільно з COT провело дослідження.

Вони виявили, що з виробів, які складаються з бамбуку та інших рослинних матеріалів, у продукти харчування можуть проникати формальдегід та меламін у небезпечно високих рівнях.

Попри те, що формальдегід вироблюється організмом людини, його надмірне споживання може спричинити шлунково-кишкові розлади.

Тривалий вплив меламіну може призводити до пошкодження нирок та сечовивідних шляхів.

Як зберегти здоров’я

FSA закликає споживачів відмовитися від тривалого використання пластикового посуду, що містить бамбук та інші рослинні матеріали.

У Північній Ірландії вже заборонено продаж таких продуктів.

Зазначається, що сам бамбук і рослинні матеріали не є небезпечними, але їх поєднання з пластиком створює серйозний ризик.

Джерело: Food Standard Agency