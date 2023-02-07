Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет спасли маленького пациента в возрасте 1 год и 9 месяцев, в легких которого застряли кусочки арахиса.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Ребенок поступил в чрезвычайно тяжелом состоянии с множественными инородными телами – кусочками от арахиса, которые попали в оба легких и представляли большую опасность для жизни, — написали медики.

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По их словам, хирурги клиники срочно оказали ребенку помощь — инородные тела были удалены эндоскопически. Сейчас малыш чувствует себя хорошо.

Медики в очередной раз призвали родителей не давать детям до трех лет орехи в цельном виде — лучше их измельчать или перетирать.