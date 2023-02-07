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Шматочки арахісу потрапили в обидві легені: у Львові врятували дитину, яка поступила у важкому стані

7 Лютого 2023, 15:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
арахіс
Джерело: Pixabay

Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит врятували маленького пацієнта віком 1 рік та 9 місяців, у легенях якого застрягли шматочки арахісу.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Дитина поступила в надзвичайно важкому стані з множинними сторонніми тілами – шматочками від арахісу, які потрапили в обидві легені і становили велику небезпеку для життя, – написали медики.

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За їхніми словами, хірурги клініки терміново надали дитині допомогу – сторонні тіла були видалені ендоскопічно. Зараз малюк почувається добре.

Медики в черговий раз закликали батьків не давати дітям до трьох років горіхи в цілісному вигляді – краще їх подрібнювати або перетирати.

Джерело
ЛОДКБ Охматдет
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Львів Медики Охматдит
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