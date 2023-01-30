Педиатр и детский инфекционист Елена Луцкая на своей странице в Facebook опубликовала Топ—7, по ее мнению, самых опасных игрушек.

— Каждая новость о магнитах, батарейках или слаймах, которые приводили к реанимации детей пугают и поражают. Хорошо, если такие истории заканчиваются выздоровлением. Но каждая такая игрушка может стоить жизни ребенка, — отмечает медик.

И призывает родителей помнить об этом, покупая игрушки своим детям.

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Топ-7 самых опасных игрушек

1. Игрушки с магнитами становятся особенно опасными, если ребенок проглотит больше одного магнита, который может притягивать другой. Проходя через пищеварительную систему ребенка, они могут разорвать стенки кишечника. Это может стать причиной перфорации. При склеивании — кишечной непроходимости.

2. Игрушки с маленькими батарейками. Батарейки типа таблетка маленькие и круглые, похожие на кнопку, попадая в ЖКТ, за короткий промежуток времени нагреваются до температуры свыше 100 градусов. Из нее начинает вытекать электролит, что приводит к тяжелым ожогам и язвам слизистых оболочек.

Убедитесь, что батарейки в девайсах или игрушках надежно закрыты и ребенок их не достанет. Лучше всего, если крышка закручивается надежным винтом.

3. Воздушные шары. Никогда не позволяйте детям младше восьми лет самостоятельно надувать шарики. Ребенок может случайно вдохнуть воздушный шарик. Это одна из основных причин удушья у детей.

4. Игрушки со шнурами и лентами больше чем 20 см. Шнуры и ленты могут обернуться вокруг шеи ребенка и задушить его. Не вешайте игрушки в кроватках и манежах с помощью шнуров, лент или ниток. Это касается и нательных крестиков или оберегов у детей младшего возраста.

5. Слайм или лизун. Лизун состоит из молекул вещества-полимера, например, клея. Хотя клей ПВА не считается токсичным, но если его съесть, тогда вещество является опасным для здоровья ребенка.

В игрушку также добавляют тетраборат натрия (буру) для упругости и мягкости. Тетраборат натрия может повлиять на нервную систему, почки, ЖКТ при попадании в организм. При длительном контакте с кожей может вызвать контактный дерматит.

6. Крошечные детали. Маленькие дети печально известны тем, что тянут в рот все, до чего могут дотянуться. Вот почему есть строгие ограничения относительно размеров по возрасту. Обязательно это проверяйте.

Например, при производстве оригинального конструктора LEGO к пластику добавляют сульфат бария, благодаря которому детали видны на рентген-снимках. Но и в таком случае не стоит пренебрегать правилами безопасности.

7. Игрушки с острыми концами и краями. К этой категории относятся игрушки, которые легко бьются: стеклянные или пластиковые. Некачественно изготовленные деревянные и металлические игрушки также могут иметь острые края, которые могут ранить ребенка.

Проверяйте все игрушки, старые и новые, на наличие незакрепленных частей. И если заметите что-то неладное, значит пришло время избавиться от этой игрушки, резюмирует медик.

Источник: Елена Луцкая