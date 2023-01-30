Педіатр і дитячий інфекціоніст Олена Луцька на своїй сторінці в Facebook опублікувала Топ-7, на її думку, найнебезпечніших іграшок.

– Кожна новина про магніти, батарейках або слаймах, які приводили до реанімації дітей лякають і вражають. Добре, якщо такі історії закінчуються одужанням. Але кожна така іграшка може коштувати життя дитини, – зазначає медик.

І закликає батьків пам’ятати про це, купуючи іграшки своїм дітям.

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Топ-7 найнебезпечніших іграшок

1. Іграшки з магнітами стають особливо небезпечними, якщо дитина проковтне більше одного магніту, який може притягувати інший. Проходячи через травну систему дитини, вони можуть розірвати стінки кишечника. Це може стати причиною перфорації. При склеюванні – кишкової непрохідності.

2. Іграшки з маленькими батарейками. Батарейки типу таблетка маленькі і круглі, схожі на кнопку, потрапляючи в ШКТ, за короткий проміжок часу нагріваються до температури понад 100 градусів. З них починає витікати електроліт, що призводить до важких опіків і виразок слизових оболонок.

Переконайтеся, що батарейки в девайсах або іграшках надійно закриті і дитина їх не дістане. Найкраще, якщо кришка закручується надійним гвинтом.

3. Повітряна куля. Ніколи не дозволяйте дітям молодше восьми років самостійно надувати кульки. Дитина може випадково вдихнути повітряну кульку. Це одна з основних причин задухи у дітей.

4. Іграшки зі шнурами і стрічками більше ніж 20 см. Шнури і стрічки можуть обернутися навколо шиї дитини і задушити її. Не вішайте іграшки в ліжечках і манежах за допомогою шнурів, стрічок або ниток. Це стосується і натільних хрестиків або оберегів у дітей молодшого віку.

5. Слайм або лизун. Лизун складається з молекул речовини-полімеру, наприклад, клею. Хоча клей ПВА не вважається токсичним, але якщо його з’їсти, тоді речовина є небезпечним для здоров’я дитини.

В іграшку також додають тетраборат натрію (буру) для пружності і м’якості. Тетраборат натрію може вплинути на нервову систему, нирки, шлунково-кишкового тракту при попаданні в організм. При тривалому контакті зі шкірою може викликати контактний дерматит.

6. Крихітні деталі. Маленькі діти сумно відомі тим, що тягнуть до рота все, до чого можуть дістатися. Ось чому існують суворі обмеження щодо розмірів за віком. Обов’язково це перевіряйте.

Наприклад, при виробництві оригінального конструктора LEGO до пластику додають сульфат барію, завдяки якому деталі видно на рентген-знімках. Але і в такому випадку не варто нехтувати правилами безпеки.

7. Іграшки з гострими кінцями і краями. До цієї категорії відносяться іграшки, які легко б’ються: скляні або пластикові. Неякісно виготовлені дерев’яні та металеві іграшки також можуть мати гострі краї, які можуть поранити дитину.

Перевірте всі іграшки, старі та нові. І якщо помітите щось недобре, значить настав час позбутися цієї іграшки, резюмує медик.

Джерело: Олена Луцька