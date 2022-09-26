Семилетняя девочка проглотила шариковые магнитики, задержавшись в пищеводе, они сложились там в цветочек.

Ребенок начал задыхаться, его беспокоил дискомфорт в шее, и родители срочно вызвали скорую помощь.

Благодаря тому, что родители быстро отреагировали, магнитики не подвинулись вниз к кишечнику, иначе последствия могли бы быть гораздо печальнее.

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Когда девочку привезли в больницу, ей безотлагательно сделали рентген. Чтобы не допустить попадания магнитов в кишечник, что могло вызвать перфорацию его стенок, хирурги сразу же с помощью современного инструментария (щипцы Karl Storz) под контролем оптики извлекли магниты из пищевода.

Врачи снова напоминают родителям, чтобы следили за тем, какими игрушками и как играют дети до трех лет, и объясняли старшим деткам о рисках попадания посторонних предметов в пищевод.

Источник: Охматдет Львов