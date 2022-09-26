Семирічна дівчинка проковтнула кулькові магнітики, які затрималися у стравоході й склалися там у квіточку.

Дитина почала задихатися, її турбував дискомфорт у шиї, і батьки терміново викликали швидку допомогу.

Завдяки тому, що батьки швидко відреагували, магнітики не посунулися вниз до кишківника, інакше б наслідки могли бути набагато сумнішими.

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Коли дівчинку привезли до лікарні, їй невідкладно зробили рентген. Щоби не допустити потрапляння магнітів у кишківник, що могло викликати перфорацію його стінок, хірурги одразу ж за допомогою сучасного інструментарію (щипці Karl Storz), під контролем оптики, дістали магніти зі стравоходу.

Лікарі знову нагадують батькам, щоб стежили за тим, якими іграшками і як бавляться діти до трьох років, та пояснювали старшим діткам про ризики потрапляння сторонніх предметів у стравохід.

Джерело: Охматдит Львів