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Шестой ребенок родился в горах под открытым небом: медик скорой приняла роды на носилках

3 июня 2023, 11:58
Валентина Андрейко журналіст
новонароджене маля
Источник: Pixabay

Рожает 24-летняя женщина, шестые роды! Такой вызов поступил на линию 103 в 16.04. Медики скорой на Закарпатье часто оказывают медицинскую помощь в экстремальных условиях.

На этот раз пришлось принимать роды в горах, на носилках.

Бригада в составе фельдшера Влады Глушманюк и водителя Ярослава Петращука выехала на вызов в поселок Ясиня. К дому, где живет роженица, надо подниматься вверх минут 15-20. Дорога туда практически отсутствует.

— Вместе с водителем мы пробежали этот отрезок пути за 10 минут. Мысль была одна — успеть, — рассказывает Влада.

Быстро осмотрев женщину, фельдшер принимает решение транспортировать на носилках роженицу к машине скорой. Но не успели пройти и 100 метров как женщина начинает рожать…

Две-три потуги и на свет появляется здоровый мальчик (когда позже взвесили ребенка — 3 500 г).

К автомобилю скорой всю счастливую команду вместе с мамой и младенцем везут грузовым авто, которое на подмогу пригнали местные жители.

Сейчас мама и младенец уже в родильном отделении Раховской больницы. У них все хорошо, дома женщину и ее сыночка ждет счастливая семья.

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Источник: 103 Закарпаття

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Закарпатье Роды швидка допомога
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