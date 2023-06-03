Рожает 24-летняя женщина, шестые роды! Такой вызов поступил на линию 103 в 16.04. Медики скорой на Закарпатье часто оказывают медицинскую помощь в экстремальных условиях.

На этот раз пришлось принимать роды в горах, на носилках.

Бригада в составе фельдшера Влады Глушманюк и водителя Ярослава Петращука выехала на вызов в поселок Ясиня. К дому, где живет роженица, надо подниматься вверх минут 15-20. Дорога туда практически отсутствует.

— Вместе с водителем мы пробежали этот отрезок пути за 10 минут. Мысль была одна — успеть, — рассказывает Влада.

Быстро осмотрев женщину, фельдшер принимает решение транспортировать на носилках роженицу к машине скорой. Но не успели пройти и 100 метров как женщина начинает рожать…

Две-три потуги и на свет появляется здоровый мальчик (когда позже взвесили ребенка — 3 500 г).

К автомобилю скорой всю счастливую команду вместе с мамой и младенцем везут грузовым авто, которое на подмогу пригнали местные жители.

Сейчас мама и младенец уже в родильном отделении Раховской больницы. У них все хорошо, дома женщину и ее сыночка ждет счастливая семья.

Источник: 103 Закарпаття