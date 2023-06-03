Народжує 24-річна жінка, шості пологи! Такий виклик надійшов на лінію 103 о 16:04. Медики швидкої на Закарпатті часто надають медичну допомогу в екстремальних умовах.

Цього разу довелося приймати пологи в горах на ношах.

Бригада у складі фельдшерки Влади Глушманюк і водія Ярослава Петращука виїхали на виклик у селище Ясіня. До будинку, де мешкає породілля, треба підніматися вгору хвилин 15-20. Дороги туди практично немає.

– Разом з водієм ми пробігли цей відрізок шляху за 10 хвилин. Думка була одна – встигнути, – розповідає Влада.

Швидко оглянувши жінку, фельдшерка вирішила транспортувати ношами породіллю до машини швидкої. Але не встигли пройти і 100 метрів, як жінка починає народжувати…

Дві-три потуги, і на світ з’являється здоровий хлопчик (коли пізніше зважили дитину – 3 500 г).

До автомобіля швидкої усю щасливу команду разом з мамою і немовлям везуть вантажним авто, яке на підмогу пригнали місцеві мешканці.

Зараз мама і немовля вже у пологовому відділенні Рахівської лікарні. У них все добре, вдома жінку і її синочка чекає щаслива родина.

Джерело: 103 Закарпаття