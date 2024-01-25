Новый штамм коронавирса Дженни менее агрессивный, чем предыдущие. Для борьбы с ним не нужна дополнительная вакцинация. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Как защититься от нового штамма Covid-19

По словам министра, результаты эпидемиологического мониторинга свидетельствуют, что Дженни не приводит к дополнительным осложнениям или повышенному потреблению кислорода.

— Дополнительных управленческих решений не нужно, потому что он не настолько агрессивный, как был Омикрон в 2021 году, когда потребление кислорода выросло в 6-10 раз, — сказал Виктор Ляшко.

Ляшко подчеркнул — вакцинация, проведенная в предыдущие годы, эффективно защищает от инфицирования штаммом Дженни.

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Дополнительной вакцинации или отдельной дозы для защиты от нового варианта вируса не требуется.

Дженни в Украине

Сейчас в Украине уже наблюдается циркуляция нового штамма, однако медицинская система не испытывает нагрузки.

За последний месяц в Украине зарегистрировано девять случаев нового штамма Дженни.