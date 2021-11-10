В Днепре врач создал схему фальсификации сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Врач делал до 30 фейковых Covid-сертификатов в день. За внесение ложных сведений в электронную систему eHealth он брал по 2,5 тыс. грн с человека.

Правоохранители утверждают, что схему организовал врач пункта вакцинации одной из амбулаторий города.

Поддельные сертификаты выдавал в основном по таким категориям:

одиночным гражданам, которые не желали вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении Дія;

клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу с сертификатом;

работникам местных предприятий.

Персональные данные невакцинированных людей медработник вносил в электронную систему здравоохранения eHealth через комплексную медицинскую информационную систему Каштан, а вакцину списывал. Эта схема действовала в течение нескольких месяцев.

У врача провели обыски и изъяли: печати и штампы различных медицинских учреждений, в том числе и те, которыми свидетельствуют результаты лабораторных исследований, бланки строгой отчетности, предназначенные для записи информации об установленных диагнозах и течении болезни, 50 тыс. гривен, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас открыли уголовное производство по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. В СБУ планируют сообщить о подозрении организатору незаконной схемы и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: СБУ