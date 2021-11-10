У Дніпрі лікар створив схему фальсифікації сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомили у Службі безпеки України. Лікар робив до 30 фейкових Covid-сертифікатів на день. За внесення неправдивих відомостей в електронну систему eHealth він брав по 2,5 тис. грн з людини.

Правоохоронці стверджують, що схему організував лікар пункту вакцинації однієї з амбулаторій міста.

Підробні сертифікати видавав здебільшого таким категоріям:

поодиноким громадянам, які не бажали вакцинуватися, однак хотіли мати свідоцтво у застосунку Дія;

клієнтам турагенцій міста, які планували виїхати за кордон із сертифікатом;

працівникам місцевих підприємств.

Персональні дані невакцинованих людей медпрацівник вносив в електронну систему охорони здоров’я eHealth через комплексну медичну інформаційну систему Каштан, а вакцину списував. Ця схема діяла протягом декількох місяців.

У лікаря провели обшуки та вилучили: печатки та штампи різних медичних закладів, зокрема й ті, якими засвідчують результати лабораторних досліджень, бланки суворої звітності, призначені для запису інформації про встановлені діагнози та перебіг хвороби, 50 тис. гривень, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Нині відкрили кримінальне провадження за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. В СБУ планують повідомити про підозру організатору незаконної схеми та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Фото: СБУ