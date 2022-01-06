Власти Италии ввели обязательную вакцинацию от Covid-19 для людей в возрасте 50 лет и старше. Это обусловлено стремлением ослабить нагрузки на больницы и снизить смертность на фоне резкого всплеска коронавирусных инфекций.

С 15 февраля люди старше 50 лет, работающие в государственном или частном секторе, должны будут предъявить медицинский паспорт, подтверждающий иммунизацию или выздоровление от Covid-19. За отсутствие сертификата о вакцинации сотрудников в возрасте 50+ будут наказывать минимальным штрафом в €600.

Эта мера станет одним из самых жестких требований к вакцинации в Европе. Министры единодушно поддержали этот шаг, несмотря на разногласия между партиями, составляющими широкую коалицию премьер-министра Марио Драги, перед заседанием кабинета министров в среду.

В настоящее время больницы страны испытывают растущее давление из-за варианта Омикрон. В среду в Италии были зарегистрированы почти 190 тыс. новых случаев инфицирования и 231 смертельный исход, в результате чего число погибших составило почти 140 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе после Великобритании.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса сказал, что две трети пациентов с Covid-19 в отделениях интенсивной терапии не были вакцинированы, как и 50% пациентов, проходящих лечение в обычных палатах.

— Мы делаем этот выбор, чтобы максимально ограничить непривитых, поскольку именно это создает нагрузку на нашу больничную систему, — сказал Сперанца итальянским СМИ после заседания кабинета министров.

Руководители бизнеса призвали правительство сделать вакцину обязательной для всех рабочих из-за опасений, что последняя волна пандемии может существенно замедлить экономику.