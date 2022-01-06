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Штраф мінімум €600: в Італії ввели обов’язкову Covid-вакцинацію для людей старше 50 років

6 Січня 2022, 10:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
италия
Джерело: Depositphotos

Влада Італії запровадила обов’язкову вакцинацію від Covid-19 для людей старше 50 років. Це обумовлено прагненням послабити навантаження на лікарні й знизити смертність на тлі різкого сплеску коронавірусних інфекцій.

З 15 лютого люди старше 50 років, що працюють в державному або приватному секторі, повинні будуть пред’явити медичний паспорт, що підтверджує імунізацію або одужання від Covid-19. За відсутність сертифіката про вакцинацію співробітників віком 50+ каратимуть мінімальним штрафом у €600.

Цей захід стане однією з найжорсткіших вимог до вакцинації в Європі. Міністри одностайно підтримали цей крок, незважаючи на розбіжності між партіями, що становлять широку коаліцію прем’єр-міністра Маріо Драгі, перед засіданням кабінету міністрів у середу.

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Наразі лікарні країни відчувають зростаючий тиск через варіант Омікрон. У середу в Італії було зареєстровано майже 190 тис. нових випадків інфікування і 231 смертельний результат, внаслідок чого число загиблих нині становить майже 140 тис. осіб, що є найвищим показником в Європі після Великої Британії.

Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанса сказав, що дві третини пацієнтів з Covid-19 у відділеннях інтенсивної терапії не були вакциновані, як і 50% пацієнтів, які проходять лікування в звичайних палатах.

– Ми робимо цей вибір, щоб максимально обмежити нещеплених, оскільки саме це створює навантаження на нашу лікарняну систему, – сказав Сперанца італійським ЗМІ після засідання уряду.

Керівники бізнесу закликали уряд зробити вакцину обов’язковою для всіх робітників через побоювання, що остання хвиля пандемії може істотно уповільнити економіку.

Джерело
The Guardian
Теги
Італія , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , літні люди , штрафи
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