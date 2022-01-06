Влада Італії запровадила обов’язкову вакцинацію від Covid-19 для людей старше 50 років. Це обумовлено прагненням послабити навантаження на лікарні й знизити смертність на тлі різкого сплеску коронавірусних інфекцій.

З 15 лютого люди старше 50 років, що працюють в державному або приватному секторі, повинні будуть пред’явити медичний паспорт, що підтверджує імунізацію або одужання від Covid-19. За відсутність сертифіката про вакцинацію співробітників віком 50+ каратимуть мінімальним штрафом у €600.

Цей захід стане однією з найжорсткіших вимог до вакцинації в Європі. Міністри одностайно підтримали цей крок, незважаючи на розбіжності між партіями, що становлять широку коаліцію прем’єр-міністра Маріо Драгі, перед засіданням кабінету міністрів у середу.

Наразі лікарні країни відчувають зростаючий тиск через варіант Омікрон. У середу в Італії було зареєстровано майже 190 тис. нових випадків інфікування і 231 смертельний результат, внаслідок чого число загиблих нині становить майже 140 тис. осіб, що є найвищим показником в Європі після Великої Британії.

Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанса сказав, що дві третини пацієнтів з Covid-19 у відділеннях інтенсивної терапії не були вакциновані, як і 50% пацієнтів, які проходять лікування в звичайних палатах.

– Ми робимо цей вибір, щоб максимально обмежити нещеплених, оскільки саме це створює навантаження на нашу лікарняну систему, – сказав Сперанца італійським ЗМІ після засідання уряду.

Керівники бізнесу закликали уряд зробити вакцину обов’язковою для всіх робітників через побоювання, що остання хвиля пандемії може істотно уповільнити економіку.