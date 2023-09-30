Степан Качмар потерял левую руку в тяжелых боях под Лисичанском еще прошлым летом. У мужчины на телефоне даже осталось видео в память о том страшном дне, когда россияне окружили его с побратимами. Звук взрывов ни с чем не спутаешь.

— Это танки бьют, — объясняет Степан.

Он вспоминает, что в тот день поступил приказ покидать предыдущие позиции, бойцы отходили через поле, бежали лесопосадкой и тогда их накрыли танковые снаряды.

— Единственное, что я услышал по рации, как командир кричал, что нас взяли в кольцо 17 танков, — вспоминает Степан.

За жизнь он решил бороться до последнего. И это были три часа сплошного ада.

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— Надо мной дрон кружил, наверное, увидел на руке татуировку о русском военном корабле, и они взбесились. До восьми танковых ударов нанесли, — говорит воин.

Руку с татуировкой практически разорвало, мужчина, говорит, что видел жилы и кровавое мясо. Но, несмотря на все, остался жив.

Степан со Львовщины. До войны работал на строительстве.

Защищать страну от оккупантов решил еще в начале полномасштабного вторжения. Безо всякого опыта пошел в военкомат, служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

После ранения вернулся домой и понял, что без руки работу придется искать в другом месте.

Стандартный протез оказался неудобным, потому что искусственная рука фактически не двигалась.

— Я сейчас делаю, как закажут, проводку, сантехнику, электричество, но мне очень нужна функциональная рука, чтобы ее можно было хоть немного поднимать, — рассказывает боец.

Благотворители предложили Степану уникальный для Украины вариант остеоинтеграционного протезирования. Это когда непосредственно в кость устанавливается имплант, к которому впоследствии присоединяют протез.

Знакомить украинских врачей с этим методом по приглашению благотворительного фонда приехал в Украину сам его автор — известный шведский хирург-ортопед профессор Рикард Бранемарк.

— Подобную технологию придумал мой отец для имплантации зубов. Я ее адаптировал и использую в случаях, когда другое протезирование конечностей невозможно из-за очень короткой ампутации, — делится Бранемарк.

Бранемарк уже второй раз в столице, но на этот раз он вместе с украинскими коллегами впервые провел пять сложных операций по остеоинтеграции плеча для военнослужащих. Среди первых пациентов был и Степан Качмар.

— Технология остеоинтеграции позволит воинам использовать бионический протез максимально функционально, — рассказывает Вячеслав Запорожец, директор Центра сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики.

По словам Запорожца, у них есть пациенты, которые с подобными протезами даже вернулись в строй.

Операцию военным делали абсолютно бесплатно.

Но это только первый этап, впереди еще три месяца реабилитации и самое главное — установка бионического протеза.

Степан Качмар не теряет веры, что ему удастся вернуться к привычной жизни, которую он вел до войны. И мечтает крепко обнять, взять на руки своих маленьких сына и дочь.

На новейший бионический протез Степану сейчас нужно 2 млн 850 тыс. грн.

Приобщиться к осуществлению мечты защитника можете и вы.

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