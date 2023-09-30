Степан Качмар втратив ліву руку у важких боях під Лисичанськом ще минулого літа. У чоловіка на телефоні навіть залишилося відео на згадку про той страшний день, коли росіяни оточили його з побратимами. Звук вибухів ні з чим не сплутаєш.

– Це танки б’ють, – пояснює Степан.

Він згадує, що в той день надійшов наказ залишати попередні позиції, бійці відходили через поле, бігли лісопосадкою і тоді їх накрили танкові снаряди.

– Єдине, що я почув по рації, як командир кричав, що нас взяли в кільце 17 танків, – згадує Степан.

За життя він вирішив боротися до останнього. І це були три години суцільного пекла.

Зараз дивляться

– Наді мною дрон кружляв, певно, побачив на руці татуювання про рускій воєнний корабль, і вони оскаженіли. До восьми танкових ударів нанесли, – говорить воїн.

Руку з татуюванням практично розірвало, чоловік, каже, що бачив жили і криваве м’ясо. Але, пори все, залишився живим.

Степан зі Львівщини. До війни працював на будівництві.

Боронити країну від окупантів вирішив ще на початку повномасштабного вторгнення. Без жодного досвіду пішов до військкомату, служив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.

Після поранення повернувся додому і зрозумів, що без руки роботу доведеться шукати деінде.

Стандартний протез виявився незручним, бо штучна рука фактично не рухалася.

– Я зараз роблю, як замовлять, проводку, сантехніку, електрику, але мені дуже потрібна функціональна рука, щоб її можна було хоч трохи піднімати, – пояснює боєць.

Благодійники запропонували Степану унікальний для України варіант остеоінтеграційного протезування. Це коли безпосередньо в кістку встановлюється імплант, до якого згодом приєднують протез.

Знайомити українських лікарів з цим методом на запрошення благодійного фонду приїхав до України сам його автор – відомий шведський хірург-ортопед професор Рікард Бранемарк.

– Подібну технологію вигадав мій батько для імплантації зубів. Я її адаптував і використовую у випадках, коли інше протезування кінцівок неможливе через дуже коротку ампутацію, – ділиться Бранемарк.

Бранемарк вже вдруге у столиці, але цього разу він разом із українськими колегами вперше провів п’ять складних операцій з остеоінтеграції плеча для військовослужбовців. Серед перших пацієнтів був і Степан Качмар.

– Технологія остеоінтеграції дозволить воїнам використовувати біонічний протез максимально функціонально, – розказує В’ячеслав Запорожець, директор Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки.

За словами Запорожця, у них є пацієнти, які з подібними протезами навіть повернулися в стрій.

Операцію військовим робили абсолютно безкоштовно.

Але це лише перший етап, попереду ще три місяці реабілітації і найголовніше – встановлення біонічного протезу.

Степан Качмар не втрачає віри, що йому вдасться повернутися до звичного життя, яке мав до війни. І мріє міцно обійняти, взяти на руки своїх маленьких сина й доньку.

На новітній біонічний протез Степану зараз потрібно 2 млн 850 тис. грн.

Долучитися до здійснення мрії захисника можете і ви.

Банківська карта 5375 4112 0880 6468