Українського військовослужбовця Іллю Михальчука вдалося повернути з полону у квітні нинішнього року. Він був без обох рук, які йому ампутували в полоні, навіть не наклавши швів.

Але, попри важкий психологічний і фізичний стан, 36-річний воїн зміг повірити у себе і зараз освоює біонічні протези в США.

Він дуже наполегливо тренується, щоб згодом повернутися до своєї професії будівельника.

Ілля Михальчук був поранений під Бахмутом – в його машину влучила ракета, пошматувала руки. Він ще встиг накласти джгути, як побачив вагнерівців – був упевнений, його просто пристрелять.

Але вони вирішили познущатися над безпорадним бранцем – йому прострелили ноги, затим зняли з рук накладені турнікети і просто перетягнули рани гумовими трубками. Намертво.

З кількома іншими бранцями перевезли на окуповану територію. Руки Іллі почорніли, почався некроз, біль був неймовірним, він благав зняти трубки і обробити рани, проте над ним лише сміялися. Все казали – після допиту.

Wagner’s prisoner of war: A Ukrainian soldier’s 46-day nightmare https://t.co/ywFyaAwbaB — Ганна І. (@anni4ka2022) August 15, 2023

Під час багатогодинних допитів він кілька разів непритомнів і йому вводили невідому речовину, щоб привести до тями.

Коли він вчергове отямився після знущань, побачив, що обидві руки відтяті, жодних швів не накладено, культі просто перев’язали. Це могло привести до великої крововтрати і в майбутньому до проблем з протезуванням.

Михальчук провів у полоні вагнерівців 46 днів. Вони боялися своїх полонених, навіть поранених і беззахисних, тому вигадували щоразу страшніші тортури, щоб зламати волю українських захисників.

Усіх бранців тримали у темному і погано провітрюваному підвалі.

До деяких застосовували фізичні тортури, декому відрізали пальці на руках. Одного чоловіка, якого утримували разом з Михальчуком у підвалі, перед тим як забрати, облили бензином і підпалили.

Бранці намагалися допомагати один одному. За словами Іллі, вони купали і годували його з ніжністю і турботою, якої він не очікував. Вони чергували і розмовляли з ним, коли біль був занадто сильним, щоб спати.

Ілля родом із Заходу України, він займався будівництвом, фарбуванням, зварюванням, цегляною кладкою – будь-чим, що можна було зробити руками. Відслужив строкову службу в 2004-му , затим пішов добровольцем в 2015-му.

Коли почалася повномасштабна війна, був мобілізований і воював у у складі 67 механізованої бригади…

У квітні Іллю Михальчука обміняли, зараз він лікується у США, де йому встановили біонічні протези рук.

У спеціалізованому центрі, що розташований у Вашингтоні, мають великий досвід лікування американських військових, які втратили кінцівки під час війни в Іраку та Афганістані.

Майк Коркоран, протезист, який очолює цю компанію, був вражений стійкістю Михальчука.

Компанія Коркорана, Медичний центр ортопедії та протезування – дороговартісне підприємство. Приміром, біонічні протези рук Михальчука оцінюються в $200 тис.

Частину витрат взяв на себе Фонд Побратим та благодійна організація United Help Ukraine, яка оплачує житло, харчування, перекладачів та інші немедичні потреби.

Протези, які Іллі встановлюють, оснащені, зокрема, біонічними сенсорами, які дозволять набагато легше викликати необхідну енергію.

Одна послідовність м’язових посмикувань дозволяє згинати лікоть. Інша – керує рухом зап’ястя.

Він практикується щодня, вивчаючи найважливіші рухи: як підносити штучну руку до обличчя, щоб їсти, пити і, що важливо, курити. За його словами, одна з важливих цілей – зав’язати власні черевики.

Стали зрозумілими й інші можливості. Зрештою, чоловік мріє, що ці біонічні протези допоможуть йому повернутися до передвоєнної професії будівельника, хоча б прорабом.

Джерело: The Washington Post

Фото: з особистого архіву І. Михальчука