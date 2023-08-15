Украинского военнослужащего Илью Михальчука удалось вернуть из плена в апреле нынешнего года. Он был без обеих рук, которые ему ампутировали в плену, даже не наложив швов.

Но несмотря на тяжелое психологическое и физическое состояние 36-летний воин смог поверить в себя, и сейчас осваивает бионические протезы в США.

Он очень упорно тренируется, чтобы впоследствии вернуться к своей профессии строителя.

Илья Михальчук был ранен под Бахмутом — в его машину попала ракета, разорвала руки. Он еще успел наложить жгуты, как увидел вагнеровцев — был уверен, его просто пристрелят.

Но они решили поиздеваться над беспомощным пленником — ему прострелили ноги, затем сняли с рук наложенные турникеты и просто перетянули раны резиновыми трубками. Намертво.

С несколькими другими пленниками перевезли на оккупированную территорию. Руки Ильи почернели, начался некроз, боль была невероятной, он умолял снять трубки и обработать раны, однако над ним только смеялись. Все говорили — после допроса.

Wagner’s prisoner of war: A Ukrainian soldier’s 46-day nightmare https://t.co/ywFyaAwbaB — Ганна І. (@anni4ka2022) August 15, 2023

Во время многочасовых допросов он несколько раз терял сознание и ему вводили неизвестное вещество, чтобы привести его в чувство.

Когда он в очередной раз пришел в себя после издевательств, увидел, что обе руки отрезаны, никаких швов не наложено, культи просто перевязали. Это могло привести к большой кровопотере и в будущем к проблемам с протезированием из-за отсутствия нормальной культи.

Михальчук провел в плену вагнеровцев 46 дней. Они боялись своих пленных, даже раненых и беззащитных, поэтому придумывали каждый раз страшные пытки, чтобы сломить волю украинских защитников.

Всех пленных держали в темном и плохо проветриваемом подвале.

К некоторым применяли физические пытки, некоторым отрезали пальцы на руках. Одного мужчину, которого удерживали вместе с Михальчуком, перед тем, как забрать, облили бензином и подожгли.

Пленники пытались помогать друг другу. По словам Ильи, они купали и кормили его с нежностью и заботой, которых он не ожидал. Они дежурили и разговаривали с ним, когда боль была слишком сильной, чтобы спать.

Илья родом из Западной Украины, он занимался строительством, покраской, сваркой, кирпичной кладкой — любым делом, которое можно было сделать руками. Отслужил срочную службу в 2004-м, затем ушел добровольцем в 2015-м.

Когда началась полномасштабная война, был мобилизован и воевал в составе 67-й механизированной бригады…

В апреле Илью Михальчука обменяли, сейчас он лечится в США, где ему установили бионические протезы рук.

В специализированном центре, расположенном в Вашингтоне, имеют большой опыт лечения американских военных, которые потеряли конечности во время войны в Ираке и Афганистане.

Майк Коркоран, протезист, возглавляющий эту компанию, был поражен стойкостью Михальчука.

Компания Коркорана, Медицинский центр ортопедии и протезирования — дорогостоящее предприятие — например, бионические протезы рук Михальчука оцениваются в $200 тыс.

Расходы взял на себя Фонд Побратим и благотворительная организация United Help Ukraine, которая оплачивает жилье, питание, переводчиков и другие немедицинские нужды.

Протезы, которые Ильи устанавливают, оснащены, в частности, бионическими сенсорами, которые позволят гораздо легче вызывать необходимую энергию.

Одна последовательность мышечных подергиваний позволяет ему сгибать локоть. Другая — управляет движением запястья.

Он практикуется, изучая самые важные движения: как подносить искусственную руку к лицу, чтобы есть, пить и, что важно, курить.

Стали понятными и другие возможности. В конце концов, мужчина мечтает, что эти бионические протезы помогут ему вернуться к предвоенной профессии строителя, хотя бы прорабом.

Источник: The Washington Post

Фото: из личного архива И. Михальчука