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Жаловалась на боль и увеличение живота: в Ровно удалили шесть литров кисты из яичника 17-летней девушки

25 июля 2022, 14:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хирург

Специалисты Ровенской областной детской больницы удалили огромную шестилитровую кисту 17-летней пациентке, которая обратилась с жалобами на боль и увеличение живота.

Сообщается, что доброкачественное образование было удалено лапароскопическим методом, без разрезов. Было сделано всего три прокола. Вся операция длилась три часа.

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Как сообщил заведующий хирургическим центром Ровенской областной детской больницы Николай Полищук, подобные малоинвазивные операции в хирургическом центре проводят уже пять лет. 

По его словам, в общей сложности за этот период проведено 15 операций по удалению кист яичников. Но это первый случай, когда размеры кисты столь велики, отметил хирург.

Источник: Ровенская областная детская больница

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Медики Операция Ровно
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