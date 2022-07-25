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Скаржилася на біль і збільшення живота: у Рівному видалили шість літрів кісти з яєчника 17-річної дівчини

25 Липня 2022, 14:10
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хирург

Фахівці Рівненської обласної дитячої лікарні видалили величезну шестилітрову кісту 17-річній пацієнтці, яка звернулася зі скаргами на біль і збільшення живота.

Повідомляється, що доброякісна пухлина була видалена лапароскопічним методом, без розрізів. Було зроблено лише три прокола. Вся операція тривала три години.

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Як повідомив завідувач хірургічним центром Рівненської обласної дитячої лікарні Микола Поліщук, подібні малоінвазивні операції в хірургічному центрі проводять вже п’ять років.

За його словами, в цілому за цей період проведено 15 операцій з видалення кіст яєчників. Але це перший випадок, коли розміри кісти настільки великі, зазначив хірург.

Джерело: Ровенська обласна дитяча лікарня

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