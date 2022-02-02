Повторные инфицирования Covid-19 стали вноситься в статистику. С начала пандемии и до настоящего времени регистрировались только первые случаи заражения.

Но поскольку такие варианты как Омикрон продолжают появляться, количество повторных заражений будет только возрастать.

Ученые говорят, что включение этих данных в ежедневные цифры является важным способом отслеживания эволюции панедмии в Великобритании.

Обновленные данные теперь включают более полумиллиона повторных заражений с начала пандемии в Англии, а также 173 тыс. незарегистрированных случаев, которые ранее не учитывались.

Данные свидетельствуют, что общее количество повторных инфекций невелико. Они составляют лишь 4% из 14,8 млн. положительных тестов, зафиксированных на данный момент, но с началом волны Омикрон в декабре они резко возрастали.

Начиная с примерно одного из 100 ежедневных случаев до ноября повторные инфекции сейчас составляют один из 10.

Но не исключено, что повторно инфицированные могли сначала болеть вариантами Альфа или Дельта, а затем снова инфицироваться уже Омикроном.

Представители здравоохранения использовали общее определение повторного заражения – не менее 90 дней между двумя положительными тестами.

— Каждый слышал о ком-то, кто повторно заразился менее чем за 90 дней, — говорит Пол Хантер, профессор здравоохранения из Университета Восточной Англии, — но доказать, что это настоящие повторные инфекции без определения последовательности каждого положительного результата, было бы трудно.

Уменьшение этого срока, добавил он, повысит риск того, что первичные инфекции, длительно выделяющие вирус, будут зарегистрированы как повторные инфекции.

В любом случае, первые инфекции остаются наиболее актуальными, потому что последующие, как правило, проходят гораздо легче.

Два положительных теста в течение месяца-двух. Этот сценарий был распространен среди детей школьного возраста в последние недели, согласно отчету Агентства здравоохранения Великобритании, которое отслеживает все инфекции с марта 2020 года.

Но непонятно, были ли они заражены Дельтой, а затем Омикроном или дважды Омикроном.

Даже среди невакцинированных групп – вероятность заражения которых, как считается, вдвое выше, чем у вакцинированных, – две инфекции Омикрона подряд считаются редкими, но возможными.

Статистик Кембриджского университета, профессор Дэвид Шпигельхальтер, говорит, что обновленные цифры могут рассказать нам только о том, что у многих людей нет симптомов, не проходят тестирование или не сообщают о результатах.

Опрос, проведенный Управлением национальной статистики (ONS), случайным образом проверяющий людей на Covid, свидетельствует о том, что ежедневное количество случаев составляет лишь примерно половину настоящего количества инфицированных.

Исходя из его цифр, ONS говорит, что риск повторного заражения Омикроном в 16 раз выше, чем Дельта.

Несмотря на то, что вакцины хорошо защищают от серьезных заболеваний, защита, которую они предлагают от заражения Омикроном, быстро исчезает и, вероятно, через 20 недель будет очень низкой.

Это означает, что количество инфекций будет расти, и в какой-то момент в будущем все новые случаи могут быть повторными.