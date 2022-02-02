Повторні інфікування Covid-19 почали вносити в статистику з початку пандемії. До цього часу реєструвалися лише перші випадки зараження.

Але оскільки такі варіанти як Омікрон продовжують з’являтися, кількість повторних заражень буде лише зростати.

Вчені кажуть, що включення цих даних у щоденні цифри є важливим способом відстеження еволюції епідемії у Великій Британії.

Оновлені дані тепер включають понад пів мільйона повторних заражень від початку пандемії в Англії, а також 173 тис. незареєстрованих випадків, які раніше не враховувалися.

Дані свідчать, що загальна кількість повторних інфекцій невелика. Вони становлять лише 4% із 14,8 млн позитивних тестів, що наразі зафіксовані, але з початку хвилі Омікрона у грудні вони різко зростали.

Починаючи з приблизно одного зі 100 щоденних випадків до листопада, повторні інфекції зараз становлять один з 10.

Але не виключено, що повторно інфіковані могли спочатку хворіти на варіанти Альфа або Дельта, а потім знову інфікуватися вже Омікроном.

Представники охорони здоров’я використовували загально рекомендоване визначення повторного зараження – щонайменше 90 днів між двома позитивними тестами.

– Кожен чув про когось, хто повторно заразився менш ніж за 90 днів, – каже Пол Гантер, професор охорони здоров’я з Університету Східної Англії, – але довести, що це справжні повторні інфекції, без визначення послідовності кожного позитивного результату було б важко.

Зменшення цього терміну, додав він, підвищить ризик того, що первинні інфекції, які тривалий час виділяють вірус, будуть зареєстровані як повторні інфекції.

У будь-якому випадку, перші інфекції залишаються найбільш актуальними, тому що наступні, як правило, проходять набагато легше.

Два позитивних тести протягом місяця-двох. Цей сценарій був поширеним серед дітей шкільного віку останніми тижнями, згідно зі звітом Агентства охорони здоров’я Великої Британії, яке відстежує всі інфекції з березня 2020 року.

Але незрозуміло, чи були вони заражені Дельтою, а потім Омікроном, чи двічі Омікроном.

Навіть серед невакцинованих груп – ймовірність зараження яких, як вважається, вдвічі вища, ніж у вакцинованих – дві інфекції Омікрона поспіль вважаються рідкісними, але можливими.

Статистик Кембриджського університету, професор Девід Шпігельхальтер, каже, що оновлені цифри можуть розповісти нам лише про те, що багато людей не мають симптомів, не проходять тестування або не повідомляють про результати.

Опитування, проведене Управлінням національної статистики (ONS), яке випадковим чином перевіряє людей на Covid-19, свідчить про те, що щоденна кількість випадків становить лише приблизно половину справжньої кількості інфікованих.

Виходячи з його цифр, ONS каже, що ризик повторного зараження Омікроном у 16 разів вищий, ніж Дельтою.

Незважаючи на те, що вакцини добре захищають від серйозних захворювань, захист, який вони пропонують від зараження Омікроном, швидко зникає і, ймовірно, через 20 тижнів буде дуже низьким.

Це означає, що кількість інфекцій продовжуватиме зростати, і в якийсь момент у майбутньому всі нові випадки можуть бути повторними.