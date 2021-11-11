Пока идут жаркие дискуссии о справедливом распределении вакцин против коронавирусной инфекции между бедными и богатыми странами, мир может охватить другая напасть – дефицит шприцев, первейшего инструмента для вакцинальных инъекций.

Об этом заявила старший советник ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам для здоровья Лиза Хедман.

Она также сообщила, что нехватка приспособлений для введения вакцины может составить порядка 2 млрд штук. К чему этому может привести?

Во-первых, по словам эксперта, дефицит шприцев значительно замедлит темпы иммунизации против коронавируса и других опасных для здоровья и жизни инфекций.

Во-вторых, в бедных странах начнут экономить на дефицитном товаре и начнут использовать одноразовые шприцы многократно, что может стать причиной распространения болезней, передающихся через плохо стерилизованные шприцы.

Отметим, что согласно данным статистика ВОЗ, в мире уже введено почти 7 млрд доз вакцин против коронавирусной инфекции. Шприцев же производится на один млрд меньше.

Источник: Insider