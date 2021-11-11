В Великобритании начались клинические испытания новой вакцины от вируса Эбола. Препарат разработал Оксфордский университет.

Вакцина предназначена для борьбы с двумя штаммами вируса Эболы, которые вызывали возникновение почти всех вспышек этой болезни в мире.

— Новая вакцина будет бороться со штаммами Заира и Судана, из которых первый является наиболее смертельной формой. Он вызывает смерть в 70-90% случаев, если ее не лечить, — отметили ученые.

Препарат от Эболы создан на основе ослабленной версии вируса простуды, которую генетически модифицировали, поэтому она не может реплицироваться у людей.

Оксфордский университет начал испытания первой фазы для тестирования вакцины на людях-добровольцах. Сейчас уже активно набирают новых добровольцев для исследования препарата.

В клинических испытаниях примут участие 26 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Они получат одну дозу вакцины против Эболы ChAdOx1. Затем за их состоянием будут следить в течение шести месте, а результаты ожидают получить во втором квартале 2022 года.

— Мы разработали новую вакцину для борьбы с двумя видами вируса, которые вызвали почти все вспышки и смерти Эболы, и теперь с нетерпением ждем возможности протестировать ее в рамках первой фазы клинических испытаний, — отметил главный исследователь испытания в Институте Дженнера, врач Дэниэл Дженкин.

К странам, в которых были зафиксированы вспышки лихорадки Эбола, относятся Демократическая Республика Конго, Гана, Гвинея, Либерия, Мали, Сьерра-Леоне, Нигерия, Сенегал и другие.

Эбола — это вирусное заболевание. Оно передается через контакт с инфицированными животными — летучими мышами, дикими антилопами, обезьянами и тому подобное.

Среди людей она распространяется путем непосредственного контакта с инфицированной кровью, другими жидкостями больного, а также через контакт с поверхностями и материалами (например, постельными принадлежностями, одеждой), что загрязненные такими жидкостями.