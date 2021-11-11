Препарат від Еболи створений на основі ослабленої версії вірусу застуди, яку генетично модифікували, тому вона не може реплікуватися у людей.

– Нова вакцина боротиметься зі штамами Заїру і Судану, з яких перший є найбільш смертельною формою. Він викликає смерть у 70-90% випадків, якщо його не лікувати, – зазначили науковці.

Вакцина призначена для боротьби з двома штамами вірусу Еболи, які спричиняли виникнення майже усіх спалахів цієї хвороби у світі.

Оксфордський університет розпочав випробування першої фази для тестування вакцини на людях-добровольцях. Зараз вже активно набирають нових добровольців для дослідження препарату.

У клінічних випробуваннях візьмуть участь 26 людей у віці від 18 до 55 років. Вони отримають одну дозу вакцини проти Еболи ChAdOx1. Потім за їхнім станом слідкуватимуть протягом шести місяців, а результати очікують отримати у другому кварталі 2022 року.

– Ми розробили нашу нову вакцину для боротьби з двома видами вірусу, які викликали майже всі спалахи та смерті від Еболи, і тепер з нетерпінням чекаємо можливості протестувати її в рамках першої фази клінічних випробувань, – зазначив головний дослідник випробування в Інституті Дженнера, лікар Деніел Дженкін.

До країн, в яких було зафіксовано спалахи лихоманки Ебола, належать Демократична Республіка Конго, Гана, Гвінея, Ліберія, Малі, Сьєрра-Леоне, Нігерія, Сенегал та інші.

Ебола – це вірусне захворювання. Воно передається через контакт з інфікованими тваринами – кажанами, дикими антилопами, мавпами тощо.

Серед людей вона поширюється шляхом безпосереднього контакту з інфікованою кров’ю, іншими рідинами хворого, а також через контакт з поверхнями та матеріалами (наприклад, постільними речами, одягом), що забруднені такими рідинами.