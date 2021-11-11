Доки тривають палкі дискусії щодо справедливого розподілу вакцин проти коронавірусної інфекції між бідними і багатими країнами, світ може охопити інша напасть – дефіцит шприців, найпершого інструменту для вакцинальних ін’єкцій.

Про це заявила старший радник ВООЗ з доступу до ліків і товарів для здоров’я Ліза Гедман.

Вона також повідомила, що нестача пристосувань для введення вакцини може становити близько 2 млрд штук. До чого це може призвести?

По-перше, за словами експерта, дефіцит шприців значно сповільнить темпи імунізації проти коронавірусу та інших небезпечних для здоров’я і життя інфекцій.

По-друге, в бідних країнах почнуть економити на дефіцитному товарі і почнуть використовувати одноразові шприци багаторазово, що може стати причиною поширення хвороб, що передаються через погано стерилізовані шприци.

Зазначимо, що згідно з даними статистики ВООЗ, у світі вже введено майже 7 млрд доз вакцин проти коронавірусної інфекції. Шприців же виробляється на один млрд менше.

Джерело: Insider