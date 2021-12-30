Во Львове врачи вводят современнуюметодику — введение препарата ботулотоксина (диспорт) во время спастического поражения нижних конечностей. Первой пациенткой стала девочка из области.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет в социальных сетях. Ребенок с ДЦП и органическим поражением ЦНС в свои 2,5 года не ходил из-за выраженных контрактур, ноги могли становиться лишь на пальцы.

Ортопеды провели современную манипуляцию в условиях операционной, которая поможет девочке впервые полноценно встать на ноги. Все происходило под УЗИ-контролем и общей седацией.

В больнице отметили, что препарат ввели на безопасном уровне и с соблюдением всех современных требований. Общая седация значительно уменьшила стресс для ребенка, а УЗИ-контроль позволил ввести препарат прицельно точно в мышцы-мишени одной ножки.

— Ботулотоксин может помочь детям с поражениями нервной системы, сопровождающихся спастичностью верхних и нижних конечностей (в первую очередь — ДЦП), стать на ноги, — отметили в больнице.

Ботулотоксин — это белок, который нарушает передачу импульсов от нервного окончания к мышце, а это помогает напряженной мышце расслабиться.

В процессе применения препаратов ботулотоксина очень важен индивидуализированный подход к лечению. Надо правильно вести такого пациента после начала действия препарата (через 6-7, 10-12 суток после введения) – обязательное ортезирование или иммобилизация гипсовой повязкой. Это поможет повысить растяжение временно ослабленных мышц и сформировать новые двигательные навыки.

Диспорт действует постепенно в процессе реабилитации. Сейчас врачи наблюдают за пациенткой и корректируют все дальнейшие шаги лечения. По словам ортопеда Златы Кузьо, совсем скоро ребенок сможет сам полноценно ходить.

Источник: Львовская областная детская клиническая больница Охматдет