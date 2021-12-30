У Львові лікарі запроваджують сучасну методику – введення препарату ботулотоксину (диспорт) під час спастичного ураження нижніх кінцівок. Першою пацієнткою стала дівчинка з області.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит у соціальних мережах. Дитина з ДЦП і органічним ураженням ЦНС у свої 2,5 роки не ходила через виражені контрактури, ноги могли ставати лише на пальці.

Ортопеди провели сучасну маніпуляцію в умовах операційної, яка допоможе дівчинці вперше повноцінно стати на ноги. Все відбувалося під УЗД-контролем і загальною седацією.

У лікарні наголосили, що препарат ввели на безпечному рівні та з дотриманням усіх сучасних вимог. Загальна седація значно зменшила стрес для дитини, а УЗД-контроль дозволив ввести препарат прицільно точно у м’язи-мішені однієї ніжки.

– Ботулотоксин може допомогти дітям з ураженнями нервової системи, що супроводжуються спастичністю верхніх та нижніх кінцівок (у першу чергу – ДЦП), стати на ноги, – зазначили у лікарні.

Ботулотоксин – це білок, який порушує передачу імпульсів від нервового закінчення до м’яза, а це допомагає напруженому м’язу розслабитися.

У процесі застосування препаратів ботулотоксину дуже важливий індивідуалізований підхід до лікування. Треба правильно вести такого пацієнта після початку дії препарату (через 6-7, 10-12 діб після введення) – обов’язкове ортезування або іммобілізація гіпсовою пов’язкою. Це допоможе підвищити розтягнення тимчасово ослаблених м’язів і сформувати нові рухові навички.

Диспорт діє поступово у процесі реабілітації. Зараз лікарі спостерігають за пацієнткою та коригують усі подальші кроки лікування. За словами ортопеда Злати Кузьо, зовсім скоро дитина зможе сама повноцінно ходити.

Джерело: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит