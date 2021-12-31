В одном из лечебных учреждений Италии скончался от тяжелых осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, известный в стране противник Covid-вакцинирования Маурицио Буратти.

Сомнительную известность он приобрел после того, как позвонил на одну из радиопрограмм и в прямом эфире заявил, что в настоящее время чувствует себя очень больным и поэтому пойдет прогуляться без маски в многолюдном продуктовом магазине. При этом возмутитель спокойствия утверждал, что у него чума.

Маурицио Буратти, также известный как Мауро из Мантуи, выступал против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Он заявлял, что тем самым защищает конституцию и не собирается проходить тестирование на коронавирус из-за того, что, по его словам, вирус вызывают сами тестовые мазки.

В итоге антивакцинатор сам попал в больницу с тяжелейшей пневмонией, где и скончался через несколько недель после госпитализации. Ему был 61 год.

Сообщается, что незадолго до кончины Буратти вновь позвонил на известную радиостанцию и сказал, что у него диагностировали двухстороннее воспаление легких.

— Похоже, это Covid-19, — таковыми были его последние слова.

Итальянец придерживался своих взглядов против вакцины, даже несмотря на то, что его здоровье быстро ухудшалось, он был интубирован, но продолжал планировать поиск убежища за границей, чтобы избежать вакцинации.

Источник: Yahoo!News