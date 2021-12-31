В одному з лікувальних установ Італії помер від важких ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, відомий в країні противник вакцинації Мауріціо Буратті.

Сумнівну популярність він придбав після того, як подзвонив на одну з радіопрограм і в прямому ефірі заявив, що наразі відчуває себе дуже хворим і тому піде прогулятися без маски в багатолюдному продуктовому магазині. При цьому обурювач спокою стверджував, що у нього чума.

Мауріціо Буратті, також відомий як Мауро з Мантуї, виступав проти обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусу. Він заявляв, що тим самим захищає Конституцію і не збирається проходити тестування на коронавірус через те, що, за його словами, вірус викликають самі тестові мазки.

У підсумку антивакцинатор сам потрапив до лікарні з важкою пневмонією, де і помер через кілька тижнів після госпіталізації. Йому був 61 рік.

Повідомляється, що незадовго до смерті Буратті знову подзвонив на відому радіостанцію і сказав, що у нього діагностували двостороннє запалення легень.

– Схоже, це Covid-19, – такими були його останні слова.

Італієць дотримувався своїх поглядів проти вакцини, навіть незважаючи на те, що його здоров’я швидко погіршувалося, він був інтубований, але продовжував планувати пошук притулку за кордоном, щоб уникнути вакцинації.

Джерело: Yahoo!News