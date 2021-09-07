У В’єтнамі чоловіка засудили до п’яти років в’язниці за поширення коронавірусу серед інших людей. Він заразив вісьмох осіб, одна людина померла.

28-річний громадянин подорожував з міст Хошимін до Камау. Після прибуття він порушив правила карантину, який мав тривати 21 день.

Унаслідок він заразив коронавірусом вісьмох людей. Один хворий помер після місяця боротьби з недугою.

За ці дії громадянина затримали.

Під час одноденного засідання суду у Камау його засудили до п’яти років позбавлення волі.

У всьому світі з коронавірусом борються за допомогою дотримання карантинних правил. Носіння маски, соціальна дистанція, регулярне миття рук майже за два роки стали нормою для людей у ​​багатьох країнах.

За порушення правил людей штрафують, бували і випадки, коли їх засуджували до в’язниці. Однак такі жорсткі заходи загрожують часто лише у тому випадку, якщо інші захворіли і серйозно постраждали від вірусу.