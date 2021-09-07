Во Вьетнаме мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса среди других людей. Он заразил восемь человек, один из них скончался.

28-летний гражданин путешествовал из городов Хошимин в Камау. После прибытия он нарушил правила карантина, который должен длиться 21 день.

В результате он заразил коронавирусом восьмерых человек. Один из них умер после месяца борьбы с болезнью.

За эти действия гражданина задержали.

Во время однодневного заседания суда в Камау его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Во всем мире с коронавирусом борются с помощью соблюдения карантинных правил. Ношение маски, социальная дистанция, регулярное мытье рук почти за два года стали нормой для людей во многих странах.

За нарушение правил людей штрафуют, бывали и случаи, когда их приговаривали к тюрьме. Однако такие жесткие меры грозят зачастую лишь в том случае, если другие заболели и серьезно пострадали от вируса.