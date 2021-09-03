В Новой Зеландии задержали и арестовали 23-летнего больного коронавирусом, который бежал из карантинного учреждения.

Он находился на самоизоляции в заведении в Окленде, однако решил покинуть его и пойти домой.

Это произошло во время первой ночи. Он делал три попытки, во время последней парень спустился по пожарной лестнице к забору, спрятался в кустах и ​​скрылся. Его передвижение изучили благодаря записям видеокамер.

Правоохранителям пришлось искать беглеца 12 часов, однако они таки нашли его в 10 км от карантинного учреждения.

Сотрудники полиции задержали его и предъявили больному обвинение в нарушении карантинных норм, которые установили для борьбы с пандемией.

Сейчас специалисты проводят расследование, чтобы установить количество лиц, с которыми он успел контактировать во время побега и укрытия.

В то же время в полицию позвонили родители парня, когда узнали, что сын убежал. Они сделали это потому, что их больной коронавирусом сын был опасным для людей вокруг.