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Три рази намагався втекти: у Новій Зеландії арештували порушника карантину

3 Вересня, 12:34 Людмила Грубнік
Три рази намагався втекти: у Новій Зеландії арештували порушника карантину
Джерело: Depositphotos

У Новій Зеландії затримали та арештували 23-річного хворого на коронавірус, який втік з карантинної установи.

Він перебував на самоізоляції в закладі в Окленді, проте вирішив полишити її та піти додому.

Це сталося під час першої ночі. Він робив три спроби, під час останньої хлопець спустився з пожежної драбини до паркану, заховався у кущах та втік. Його пересування вивчили через записи відеокамер.

Правоохоронцям довелося шукати втікача 12 годин, проте вони таки знайшли його за 10 км від карантинної установи.

Співробітники поліції затримали його та пред’явили хворому звинувачення у порушенні карантинних норм, які встановили для боротьби з пандемією.

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Наразі фахівці проводять розслідування, щоб встановити кількість осіб, з якими він встиг контактувати під час втечі та переховування.

Водночас до поліції зателефонували батьки хлопця, коли дізналися, що син втік. Вони зробили це через те, що їхній хворий на коронавірус син чинив небезпеку для людей навколо.

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Джерело
The Guardian
Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , Нова Зеландія
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