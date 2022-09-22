Как утверждают ведущие американские микробиологи, распространению смертоносной амебы, поедающей мозг, способствуют кризисные изменения климата, которые наблюдаются в течение нескольких последних лет.

Об этой тревожной тенденции ученые США особенно активно заговорили после смерти ребенка в штате Небраска, который стал жертвой смертоносной амебы.

Сообщается, что амеба Naegleria fowleri, более известная как мозгоядная амеба, живет в теплой пресной воде и может попасть в организм через нос, откуда она проникает в мозг и начинает разрушать ткани.

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— Naegleria лучше всего растет в теплых водах – при температуре выше 30°C, и может выдерживать температуру до 46°C, — отмечает микробиолог из Аризонского университета Чарльз Герба.

Амеба вызывает заболевание, которое называется первичным амебным менингоэнцефалитом. И хотя оно встречается редко, в период с 2012 по 2021 год в США был зарегистрирован только 31 случай, согласно данным Центров по контролю за заболеваниями, это невероятно летально.

— В будущем из-за изменения климата люди, живущие в холодных регионах, также могут подвергнуться воздействию более теплой погоды и повысить вероятность заражения патогенами, — говорит инженер-эколог из Калифорнийского университета в Риверсайде Юн Шэнь.

Эксперты призывают соблюдать предосторожности при купании в природной пресной воде. По их словам, лучше не погружать голову под воду, чтобы вода не попала в нос.