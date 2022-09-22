Як стверджують провідні американські мікробіологи, поширенню смертоносної амеби, яка поїдає мозок, сприяють кризові зміни клімату, які спостерігаються протягом кількох останніх років.

Про цю тривожну тенденцію вчені США особливо активно заговорили після смерті дитини в штаті Небраска, яка стала жертвою смертоносної амеби.

Повідомляється, що амеба Naegleria fowleri, більш відома як мозкоїдная амеба, живе в теплій прісній воді і може потрапити в організм через ніс, звідки вона потрапляє в мозок і починає руйнувати тканини.

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– Naegleria найкраще росте в теплих водах – при температурі вище 30°C і може витримувати температуру до 46°C, – зазначає мікробіолог з Університету Арізони Чарльз Герба.

Відзначається, що амеба викликає захворювання, яке називається первинним амебним менінгоенцефалітом. І хоча воно зустрічається рідко, в період з 2012 по 2021 рік в США був зареєстрований тільки 31 випадок, за даними Центрів з контролю за захворюваннями, це неймовірно летально.

– У майбутньому, через зміни клімату, люди, що живуть в холодних регіонах, також можуть піддатися впливу більш теплої погоди і підвищити ймовірність зараження патогенами, – говорить інженер-еколог з Каліфорнійського університету в Ріверсайді Юн Шень.

Експерти закликають дотримуватися обережності при купанні в природній прісній воді. За їхніми словами, краще не занурювати голову під воду, щоб вода не потрапила в ніс.