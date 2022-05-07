В США продолжают фиксировать случаи заболевания гепатитом среди детей, болезнь уже унесла жизни пяти пациентов.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что получили сообщения о 100 дополнительных случаях острого гепатита среди детей, первые девять были выявлены в Алабаме. Они фиксировались с октября в 25 штатах, включая Нью-Йорк, Калифорнию, Флориду, Техас и Пуэрто-Рико.

Эта болезнь привела к смерти пяти детей. При этом более 90% пациентов были госпитализированы, 14% — пересадили печень. Более чем у половины была подтверждена аденовирусная инфекция, сообщил заместитель директора по инфекционным заболеваниям Центра по контролю и профилактике заболеваний США Джей Батлер.

Эксперты в области общественного здравоохранения заявили, что эти случаи могут быть связаны с аденовирусом, поскольку его наиболее часто выявляли в протестированных образцах. При этом они не уверены, что аденовирусы, которые также могут вызывать респираторные и желудочно-кишечные заболевания у детей, являются определенной причиной.

— Одна из вещей, которая кажется необычной в этом случае, заключается в том, что у многих из пострадавших детей, среди всех девяти в Алабаме, не было иммунодефицитных состояний, — добавил Джей Батлер.

Сейчас специалисты более детально изучают случаи та пытаются понять, что провоцирует заболеваемость.

Гепатит или воспаление печени чаще всего провоцируется инфекцией — обычно вирусами гепатита или чрезмерным потребления алкоголя. Он очень редко встречается у детей.

По мнению экспертов в области общественного здравоохранения, как правило, инфекции гепатита у детей протекают в легкой форме и остаются незамеченными. Но серьезные случаи могут привести к печеночной недостаточности или требовать пересадки печени.

Источник: The Wall Street Journal