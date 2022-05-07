У США продовжують фіксувати випадки захворювання на гепатит серед дітей, хвороба вже забрала життя п’яти пацієнтів.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) заявили, що отримали повідомлення про 100 додаткових випадків гострого гепатиту серед дітей, перші дев’ять було виявлено в Алабамі. Вони фіксувалися з жовтня у 25 штатах, серед них – Нью-Йорк, Каліфорнія, Флорида, Техас та Пуерто-Ріко.

Ця хвороба спричинила смерть п’яти дітей. Водночас понад 90% пацієнтів було госпіталізовано, 14% – пересадили печінку. Більш ніж у половини було підтверджено аденовірусну інфекцію, повідомив заступник директора з інфекційних захворювань Центру з контролю та профілактики захворювань США Джей Батлер.

Експерти в галузі охорони здоров’я заявили, що ці випадки можуть бути пов’язані з аденовірусом, оскільки його найчастіше виявляли у протестованих зразках. Проте вони не впевнені, що аденовіруси, які можуть викликати респіраторні та шлунково-кишкові захворювання у дітей, є визначеною причиною.

– Одна з речей, яка здається незвичайною в цьому випадку, полягає в тому, що багато постраждалих дітей, серед усіх дев’яти в Алабамі, не мали імунодефіцитних станів, – додав Джей Батлер.

Наразі фахівці більш детально вивчають випадки та намагаються зрозуміти, що провокує захворюваність.

Гепатит або запалення печінки найчастіше провокується інфекцією – зазвичай вірусами гепатиту або надмірним споживанням алкоголю. Він дуже рідко трапляється у дітей.

На думку експертів у галузі охорони здоров’я, зазвичай інфекції гепатиту у дітей протікають у легкій формі та залишаються непоміченими. Але серйозні випадки можуть призвести до печінкової недостатності або вимагати пересадки печінки.

Джерело: The Wall Street Journal