Российские военные наносят удары не только по военным объектам, но и по мирным жителям. В частности, 1 и 2 марта под обстрелами оказалась КНП Васильевская многопрофильная больница интенсивного лечения Запорожской области.
В результате агрессивных действий три человека погибли, четверо — получили ранения.
Кроме того, нанесен значительный материальный ущерб — повреждены приемное, реанимационное и хирургическое отделения.
Сейчас есть проблемы с водо- и электроснабжением, отоплением.
Несмотря на это, врачи продолжают оказывать помощь нуждающимся людям.
Такие действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций.
Это не единственный случай, когда российские военные наносили удары по мирному населению, жилым кварталам, детским садам, школам, больницам. Из-за этого умирают и страдают обычные украинцы, в том числе и дети.
Мировое сообщество осуждает такие действия Кремля. Путина призывают прекратить губительную войну против Украины.
Источник: Запорожская областная военная администрация