Российские военные наносят удары не только по военным объектам, но и по мирным жителям. В частности, 1 и 2 марта под обстрелами оказалась КНП Васильевская многопрофильная больница интенсивного лечения Запорожской области.

В результате агрессивных действий три человека погибли, четверо — получили ранения.

Кроме того, нанесен значительный материальный ущерб — повреждены приемное, реанимационное и хирургическое отделения.

Сейчас есть проблемы с водо- и электроснабжением, отоплением.

Несмотря на это, врачи продолжают оказывать помощь нуждающимся людям.

Такие действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций.

Это не единственный случай, когда российские военные наносили удары по мирному населению, жилым кварталам, детским садам, школам, больницам. Из-за этого умирают и страдают обычные украинцы, в том числе и дети.

Мировое сообщество осуждает такие действия Кремля. Путина призывают прекратить губительную войну против Украины.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Фото: Запорожская областная военная администрация