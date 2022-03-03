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Смерті та руйнування. Російські війська обстрілюють українські лікарні

3 Березня 2022, 18:58
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Васильків - лікарня

Російські військові завдають удари не лише по військових об’єктах, але й по мирних жителях. Зокрема, 1 та 2 березня під обстрілами опинилася КНП Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Запорізької області.

Внаслідок агресивних дій три людини загинули, четверо – отримали поранення.

Крім того, завдано значних матеріальних втрат – пошкоджено приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення.

Наразі є проблеми з водо- та електропостачанням, опаленням.

Попри це, лікарі продовжують надавати допомогу людям, які цього потребують.

Такі дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій.

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Це не єдиний випадок, коли російські військові завдавали ударів по мирному населенню, жилих кварталах, дитячих садках, школах, лікарнях. Через це помирають та потерпають звичайні українці, зокрема і діти.

Світова спільнота засуджує такі дії Кремля. Путіна закликають припинити згубну війну проти України.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Теги
Війна в Україні , Васильків , Київська область , Лікарні , Російська агресія , Смерть
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