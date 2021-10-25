По подсчетам министра здравоохранения Виктора Ляшко, если учитывать количество умерших на 100 тыс. населения с начала пандемии, показатели Украины ниже средних в Европе.

На селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским обсуждали ситуацию с ростом уровня заболеваемости Covid-19.

Виктор Ляшко доложил главе государства, что если учитывать количество умерших на 100 тыс. населения с начала пандемии, показатели Украины ниже средних в Европе, а среди стран с населением более 10 млн человек мы вообще на 11-м месте.

Он утверждает, что текущие показатели числа умерших на 100 тыс. населения в Украине втрое меньше пиковых значений, которые были в крупных европейских странах.

Зеленский поручил министрам активнее работать с населением с учетом реальной ситуации с распространением Covid-19 и мер, которые должна принимать власть, да и сами украинцы для борьбы с инфекцией.

Ситуация с заболеваемостью в Украине остается напряженной. По состоянию на 22 октября страна была уже на втором месте по суточному количеству смертей от Covid-19 среди европейских стран, и на третьем — в мире. Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. Лидерами по количеству летальных исходов в Европе являются Россия, где за сутки умерло 1 036 человек, Украина (546) и Румыния (448).

Источник: Офис президента