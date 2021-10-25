За підрахунками міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, якщо враховувати кількість померлих на 100 тис. населення з початку пандемії, показники України є нижчими за середні у Європі.

На селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським обговорювали ситуацію зі зростанням рівня захворюваності на Covid-19.

Віктор Ляшко доповів главі держави, що якщо враховувати кількість померлих на 100 тис. населення з початку пандемії, показники України є нижчими за середні у Європі, а серед країн з населенням понад 10 млн осіб – ми взагалі на 11-му місці.

Він стверджує, що поточні показники кількості померлих на 100 тис. населення в Україні втричі менші за пікові значення, які були у великих європейських країнах.

Зеленський доручив міністрам активніше працювати із населенням і враховувати реальну ситуацію з поширенням Covid-19 і заходи, яких повинна вживати влада та й самі українці для боротьби з інфекцією.

Ситуація із захворюваністю в Україні залишається напруженою. Станом на 22 жовтня країна була вже на другому місці за добовою кількістю смертей від Covid-19 серед європейських країн, та на третьому – у світі. Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Лідерами за кількістю летальних випадків у Європі є Росія, де за добу померло 1 036 людей, Україна (546) та Румунія (448).

Джерело: Офіс президента