Статистические данные Министерства здравоохранения Украины свидетельствуют, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране в целом снижается. Не стал исключением и Киев. Это дает основания на то, что в скором времени столица переместится из красной зоны эпидемической опасности в оранжевую.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил городской голова Виталий Кличко.

Он отметил, что больницы на сегодня заполнены больными коронавирусной инфекцией на 58%. Это на порядок меньше, чем было совсем недавно, и дает надежду на скорый выход из красной зоны карантина.

— Койко-места с подключением кислорода заполнены на 61%. На сегодняшний день у нас 46 человек умерли. Ужасные цифры. Чуть меньше, чем было, но расслабляться ни в коем случае не нужно, — заявил мэр.

Виталий Кличко еще раз подчеркнул, что положительная динамика с заболеваемостью дает основания надеяться на выход столицы из красной зоны. Но при этом особо отметил: вакцинация — единственная защита от смертельно опасного вируса.

Источник: телеканал Киев