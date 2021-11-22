Статистичні дані Міністерства охорони здоров’я України свідчать, що рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію в країні в цілому знижується. Не став винятком і Київ. Це дає підстави на те, що незабаром столиця переміститься з червоної зони епідемічної небезпеки в помаранчеву.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що лікарні на сьогодні заповнені хворими на коронавірусну інфекцію на 58%. Це на порядок менше, ніж було зовсім недавно, і дає надію на швидкий вихід з червоної зони карантину.

– Ліжко-місця з підключенням кисню заповнені на 61%. На сьогоднішній день у нас 46 людей померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися ні в якому разі не потрібно, – заявив мер.

Віталій Кличко ще раз підкреслив, що позитивна динаміка із захворюваністю дає підстави сподіватися на вихід столиці з червоної зони. Але при цьому особливо зазначив: вакцинація – єдиний захист від смертельно небезпечного вірусу.

Джерело: телеканал Київ