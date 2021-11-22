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За минулу добу в Україні зафіксовано 7 464 нових випадків Covid-19

22 Листопада 2021, 08:16
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 7 464 осіб. З них 579 дітей і 74 медпрацівника.

Одужали за добу – 10 540 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 326 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 501 особа.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446), Донецькій (420) та Львівській (397) областях.

  • м. Київ – 358;
  • Вінницька область – 384;
  • Волинська область – 340;
  • Дніпропетровська область – 864;
  • Донецька область – 402;
  • Житомирська область – 385;
  • Закарпатська область – 190;
  • Запорізька область – 446;
  • Івано-Франківська область – 102;
  • Київська область – 343;
  • Кіровоградська область – 190;
  • Луганська область – 37;
  • Львівська область – 397;
  • Миколаївська область – 655;
  • Одеська область – 451;
  • Полтавська область – 287;
  • Рівненська область – 161;
  • Сумська область – 205;
  • Тернопільська область – 156;
  • Харківська область – 330;
  • Херсонська область – 54;
  • Хмельницька область – 195;
  • Черкаська область – 272;
  • Чернівецька область – 121;
  • Чернігівська область – 139.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 340 407 осіб;
  • одужало – 2 773 490 осіб;
  • летальних випадків – 81 598;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 557 638.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей. Загалом проведено 22 669 435 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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