За минулу добу Covid-19 підтверджений у 7 464 осіб. З них 579 дітей і 74 медпрацівника.

Одужали за добу – 10 540 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 326 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 501 особа.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446), Донецькій (420) та Львівській (397) областях.

м. Київ – 358;

Вінницька область – 384;

Волинська область – 340;

Дніпропетровська область – 864;

Донецька область – 402;

Житомирська область – 385;

Закарпатська область – 190;

Запорізька область – 446;

Івано-Франківська область – 102;

Київська область – 343;

Кіровоградська область – 190;

Луганська область – 37;

Львівська область – 397;

Миколаївська область – 655;

Одеська область – 451;

Полтавська область – 287;

Рівненська область – 161;

Сумська область – 205;

Тернопільська область – 156;

Харківська область – 330;

Херсонська область – 54;

Хмельницька область – 195;

Черкаська область – 272;

Чернівецька область – 121;

Чернігівська область – 139.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 340 407 осіб;

одужало – 2 773 490 осіб;

летальних випадків – 81 598;

проведено ПЛР-тестувань – 15 557 638.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей. Загалом проведено 22 669 435 щеплень.