За минулу добу Covid-19 підтверджений у 7 464 осіб. З них 579 дітей і 74 медпрацівника.
Одужали за добу – 10 540 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 326 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 501 особа.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446), Донецькій (420) та Львівській (397) областях.
- м. Київ – 358;
- Вінницька область – 384;
- Волинська область – 340;
- Дніпропетровська область – 864;
- Донецька область – 402;
- Житомирська область – 385;
- Закарпатська область – 190;
- Запорізька область – 446;
- Івано-Франківська область – 102;
- Київська область – 343;
- Кіровоградська область – 190;
- Луганська область – 37;
- Львівська область – 397;
- Миколаївська область – 655;
- Одеська область – 451;
- Полтавська область – 287;
- Рівненська область – 161;
- Сумська область – 205;
- Тернопільська область – 156;
- Харківська область – 330;
- Херсонська область – 54;
- Хмельницька область – 195;
- Черкаська область – 272;
- Чернівецька область – 121;
- Чернігівська область – 139.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 340 407 осіб;
- одужало – 2 773 490 осіб;
- летальних випадків – 81 598;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 557 638.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей. Загалом проведено 22 669 435 щеплень.